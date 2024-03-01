الليلة.. الهلال أمام اتحاد جدة في كلاسيكو ناري بدوري روشن

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وبالتحديد جمهور المملكة العربية السعودية صوب ملعب أرينا لمتابعة الكلاسيكو المثير والناري الذي سيجمع بين الهلال واتحاد جدة ضمن قمة الجولة الـ22 من عمر مسابقة دوري روشن.

إقرأ أيضًا..

يسعي الهلال لتحقيق الفوز في قمة اليوم من أجل الابتعاد بصدراة الدوري وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي نادي النصر ، فيما ترغب كتيبة النمورفي تحقيق الفوز والثار من نتيجة الدور الأول إلي جانب العودة للمنافسة على الصدارة.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن النصرصاحب الوصافة ، حصدها من 21 مباراة، حقق الهلال 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا.

في المقابل يحتل الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

موعد كلاسيكوالهلال والاتحاد

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لكلاسيكوالهلال والاتحاد

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال وإتحاد جدة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd بصوت المعلق محمد حسين اضرضوربالقناة الصوتية الأولي ، وفهد العتيبي بالقناة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره اتحاد جدة في ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا ذهابًا وإيابًا وذلك خلال شهر مارس الجاري.

والجدير بالذكر ن مباراة الدور الأول بين الهلال واتحاد جدة أنتهت بنتجة 4-3 لصالح الزعيم .