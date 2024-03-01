تشكيل الهلال المتوقع أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو

تترقب جماهير الكرة السعودية والعربية مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري السعودي، على استاد المملكة آرينا.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة حصدها من 21 مباراة، حيث حقق الزعيم 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية و تبث المباراة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd .

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة اتحاد جدة:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي، البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود.

في خط الوسط: روبن نيفيز، الفرج، سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميشيل، مالكوم