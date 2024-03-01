حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة السعودية والعربية إلى استاد المملكة آرينا لمتابعة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري السعودي.

تبدأ مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية و تذاع المباراة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd .

ويعتلي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة حصدها من 21 مباراة، حيث حقق الزعيم 19 انتصارًا في الدوري هذا الموسم وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مواجهة، وسجل 64 هدفًا كأقوى هجوم واستقبل 10 أهدافًا.

فيما يأتي اتحاد جدة في المركز الخامس في سلم ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 37 نقطة، بعد أن فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل 41 هدفًا واستقبل 27 أخرى.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الهلال:

في حراسة المرمي: المعيوف.

خط الدفاع: كادش، أحمد حجازي، فيليبي، الصحفي.

في خط الوسط: فابينهو، نجولو كانتي، الفرحان.

خط الهجوم: رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله، سويلم