بعد انخفاضها.. تلك أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق انخفاضًا ملحوظًا بالتزامن مع تراجع لسعر الدولار بعد إعلان مشروع رأس الحكمة، بجانب هبوط خام البيليت على المستوى العالمي، والذي اعتبره البعض انفراجة في السوق العقاري.

فيما انخفض سعر الحديد حوالي 5 آلاف جنيه في الطن، كما انخفضت أسعار الأسمنت بشكل يتراوح ما بين الـ80 والـ130 جنيها في الطن، ولكن تختلف الأسعار من منطقة لأخرى وفق عمليات العرض والطلب ولتقلب السعر وفق العنصر الجغرافي.

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه.

سعر طن حديد سرحان 52 ألف جنيه.

سعر طن المعادي 52 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين 53 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة 55 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعرطن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 1930 جنيها.

سعر طن أسمنت أسمنت السويس 2010 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويدي 1100 جنيه.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 1910 جنيهات.

أسعار الجبس اليوم

سعر جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

سعر طن جبس المعمار 1350 جنيها.

سعر طن جبس العامرية 1300 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم