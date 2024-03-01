يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

في لقاء تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة ومعه 9 نقاط حصدها من 5 مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة، في حين يانج أفريكانز فقد جمع 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز:

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية -إمام عاشور – عمرو السولية.

في الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبوعلي

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.