نجم الأهلي السابق: الأحمر الأقرب للتتويج بكأس مصر

قال محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصفة رسمية في نهائي كأس مصر، وبنسبة كبيرة سيتواجد في السعودية مع بعثة الفريق.

أضاف عبدالجليل في تصريحات على فضائية etc: "جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك دفع بـ سيف جعفر وناصر ماهر وعبدالله السعيد وهم يلعبون في مركز واحد، والملعب لا يتحمل وجود الثلاثة دفعة واحدة، والفريق كسب الداخلية بفضل الامكانيات، لكنه عاني في البداية بسبب عدم وجود تنوع بين اللاعبين داخل الملعب".

وواصل تصريحاته: "جوزيه جوميز لازال يتعرف على الفريق، ولكن الأمور ستكون مختلفة أمام الأهلي، والزمالك سيقدم مستوى جيد رغم أن الأحمر قريب من الفوز وتحقيق لقب كأس مصر".

وتابع: "الأهلي سيفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر، والأمور أصبحت مختلفة حاليا، خصوصا في ظل حالة الاستقرار الفني داخل الفريق الأحمر".