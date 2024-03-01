قدّم من هنا| وظائف شاغرة في جامعة بيشة السعودية

أعلنت جامعة بيشة في المملكة العربية السعودية عن توافر وظائف شاغرة بنظام التعاقد لكلا الجنسين تبلغ 24 وظيفة.

وتفتح جامعة بيشة السعودية باب التقديم للوظائف الشاغرة بدءًا من يوم الإثنين 23 شعبان الجاري الموافق 3 مارس 2024 وحتى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

قائمة وظائف جامعة بيشة السعودية

وتشمل قائمة الوظائف المطلوبة في جامعة بيشة السعودية: فني مختبر علمي ممارس، وفني مختبر علمي، ومهندس كيميائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومطور برامج مساعد، ومصمم نظم مساعد، ومهندس معماري مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس كهربائي مساعد، وباحث أكاديمي مساعد، وفني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني، بالإضافة إلى إخصائي موازنة مالية مساعد، ومراجع داخلي مساعد.

شروط التقدم لوظائف جامعة بيشة السعودية

وأوضحت جامعة بيشة السعودية أنه يشترط أن يكون المتقدم من الجنسين، وأن يكون سعودي الجنسية وغير مرتبط بعمل حكومي.

وتشترط جامعة بيشة السعودية أيضًا حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف.

كما تشترط جامعة بيشة السعودية ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، ومعادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. كما يشترط توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار وتوفر اختبار اللغة الإنجليزية ” TOFEL-IELTS-STEP” للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق الدرجات، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

رابط التقدم في جامعة بيشة السعودية

وكشفت جامعة بيشة السعودية آلية التقديم في الوظائف الشاغرة المطلوبة.

وللتقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية بشرط إرفاق جميع المستندات المطلوبة (اضغط هنا).

نبذة عن جامعة بيشة السعودية

وجامعة بيشة هي سعودية حكومية تقع في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

وأنشئت جامعة بيشة بناءً على أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 2 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 3 أبريل 2014.

وتوجد لجامعة بيشة السعودية ثلاثة فروع في محافظات: بلقرن والنماص وتثليث، و يوجد فيها 15 كلية و9 عمادات مساندة.

وتضم جامعة بيشة السعودية كليات: الحاسبات وتقنية المعلومات، والطب، والعلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والتربية والتنمية البشرية، والعلوم، والآداب والفنون، والمجتمع، والأعمال، والعلوم والاقتصاد المنزلي، والعلوم الطبية التطبيقية بالنماص، والعلوم والآداب (بنين - بنات) في بلقرن، والعلوم والٱداب (بنين - بنات) في النماص، والمجتمع (بنين) في النماص، والكلية التطبيقية بالنماص، والكلية التطبيقية ببلقرن.