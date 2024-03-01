الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

يوم دراسي كامل خلال امتحانات شهر فبراير 2024

طلاب المدارس
طلاب المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد يوم دراسي كامل خلال امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل في العام الدراسي 2023-2024. 

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ونبهت وزارة التربية والتعليم بحضور طلاب المدارس بالزي الرسمي خلال أيام امتحانات شهر فبراير، وإحضار الأدوات المدرسية الخاصة بهم. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة المواظبة على الحضور في المدارس كيوم دراسي عادي. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بوضع جداول امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي. 

يأتي ذلك بحسب القرار الوزاري 168بعقد عقد امتحانين شهر  للترم الثاني ويتم احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

ضوابط امتحانات شهر فبراير 2024 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل تكون على مستوى المدرسة. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتخصيص فترة دراسية واحدة لعقد كل امتحان من امتحانات شهر فبراير على أن تجرى أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بوضع امتحانات شهر فبراير على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة. 

وقررت وزارة التربية والتعليم ضرورة أن تكون امتحانات شهر فبراير من مقررات أول شهر في الدراسة من الفصل الدراسي الثاني فقط. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تحتوي امتحانات شهر فبراير على أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم للمنهج في الفترة من بداية الدراسة وحتى نهاية الشهر فقط. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات من الغياب أثناء امتحانات شهر فبراير 2024، وفي حالة المرض يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية. 

وحظرت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر فبراير إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر فبراير ويعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

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