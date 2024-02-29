تتزايد عمليات البحث بين أولياء الأمور والطلاب في المدارس والجامعات عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على توفير معلومات خدمية يحتاجها أولياء الأمور والطلاب، ننشر مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس والجامعات بحسب الخريطة الزمنية.

ويبحث طلاب المدارس والجامعات عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 حتى يتمكنوا من وضع خطة استذكار جيدة لإنهاء المناهج قبل الامتحانات.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس

بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024 التي أقرها مجلس التعليم قبل الجامعي، تبدأ امتحانات نهاية العام في 25 مايو 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وتتطلق امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب شهادات الدبلومات الفنية في يوم 1 يونيو 2024 على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

أما امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب شهادة الثانوية العامة، فتنطلق يوم 10 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

ويؤدي طلاب المدارس امتحانات نهاية العام الدراسي في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بمختلف أنحاء الجمهورية.

موعد بدء امتحانات نهاية العام الدراسي في الجامعات

بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023-2024 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي في الأول من يونيو 2024.

وتنتهي الدراسة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي 2023-2024 يوم 30 مايو.

خريطة العام الدراسي

وانطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وعاد الطلاب إلى المدارس والجامعات لاستكمال الدراسة في العام الدراسي الجديد، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس، الموافق 8 فبراير.

وبدأت إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 يوم يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في المدارس والجامعات بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.