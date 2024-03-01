الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: الزناري "ثغرة" في الجبهة اليمنى للزمالك وجوميز قضى على نيمار

مصطفى الزناري
مصطفى الزناري

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يعد ثغرة كبيرة في الجبهة اليمني داخل القلعة البيضاء وهو ما وضح في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية " من وجهة نظري أن مصطفى الزناري ثغرة كبيرة في الجبهة اليمني داخل فريق الزمالك ويجب أن يعيد البرتغالي جوزيه جوميز النظر في مشاركته في هذا المركز في المباريات المقبلة ".
وتابع:"سيد نيمار أفضل لاعب يشارك في الجبهة اليمني مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة والبرتغالي جوزيه جوميز قضى عليه فنياً ".

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حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.

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