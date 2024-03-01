الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال يكشف الفارق بين أوسوريو وجوميز مع الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق الفارق بين خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للأبيض مع جوزيه جوميز، مدرب الفريق حاليًا.

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وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خوان كارلوس أوسوريو كان مدربًا هجوميًا تمامًا، أما جوزيه جوميز فهو مدرب متوازن".
وأضاف: "كان على جوزيه جوميز البدء بأفضل تشكيل له أمام الداخلية، لحسم المباراة مبكرًا.. سيف جعفر لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، لكنه قدم مستوى جيد أمام الداخلية".
وتابع: "الداخلية لم يقدم أي رد فعل، وهذا جعل جميع لاعبي الزمالك يتقدمون للأمام مثل عمر جابر في كرة الهدف.. الدفاع طوال أحداث المباراة سيجعل المنافس يحرز هدفًا في أي وقت، لذا كان على فريق الداخلية أن يقدم بعض الهجمات".

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وواصل: "الزمالك لم يستفد من عبد الله السعيد حتى الآن بسبب لعبه في غير مكانه، هو يلعب حاليًا مع الفريق في وسط الملعب كمركز 8، ويوسف أوباما هو من يلعب كمركز 10".
وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "مركز صناعة اللعب أصعب للاعب، وأوباما يجيد اللعب في هذا المركز بسبب تحركاته الكثيرة، فهو لديه المرونة".

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