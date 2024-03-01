الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك السابق يطالب كهربا بالالتزام بقرارات كولر ويشيد بصفقة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق أنه على محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي الالتزام بقرارات مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

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وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنصح محمود كهربا بالالتزام بأي قرار من المدير الفني مارسيل كولر، فالأهلي وقف بجانبه".
وأضاف: "وسام أبو علي لاعب جيد للغاية، وإمكانياته جيدة، والنادي الأهلي كان يحتاج لمهاجم مثله، هو محطة جيدة لزملائه في الملعب".
وتابع: "نتمنى أن يكون تألق وسام أبو علي دافع لأنتوني موديست.. الأهلي فريق جماهيره تحتاج للفوز دائمًا، هو لاعب جيد لكنه خارج لياقته".

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وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "كريم فؤاد لاعب جيد للغاية، وفي كرة الهدف الثاني أمام بلدية المحلة، سدد الكرة كما وصلت له".

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