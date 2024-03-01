رضا عبد العال: الزمالك لن يتوج ببطولة هذا الموسم

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر في مباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز على الرغم من الفوز بهدف نظيف سجله عمر جابر.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يتوج ببطولة هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز لأن إمكانياته محدودة ".

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.



وتابع:"الزمالك لم يظهر بنصف قوته الضاربة حتى الآن على الرغم من التعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.