بركات: هذا اللاعب يجب أن يحصل على حقه في الزمالك

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه عمر جابر، لاعب الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بعد قيادته الأبيض للفوز على الداخلية في الدوري العام.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الزمالك حقق 3 نقاط مهمة بالفوز على الداخلية، قبل مواجهة سوار الغيني".

وأضاف: "الزمالك تصدر مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية، ولكن التركيز سيكون على مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر".

وتابع: "جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك هو مدرب جديد، وسيكون من المهم بالنسبة أن يبدأ مسيرته بالحصول على البطولة الأعرق أمام الأهلي".

وأكمل: "ما ساعد عمر جابر في تسجيل هدف الزمالك أمام الداخلية هو اتخاذ القرار أثناء تمريرة نبيل عماد دونجا".

وواصل: "عمر جابر من اللاعبين المهضوم حقهم في فريق الزمالك، هو أحد نجوم وقادة الفريق، ويجب أن يحصل على حقه في النادي".

واستطرد: "حارس مرمى الداخلية قدم مباراة كبيرة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.. الزمالك في أحداث الشوط الأول كان يسيطر ويستحوذ على المباراة، ولكن الفرص كانت قليلة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الزمالك عندما قام بتسريع نسق المباراة، منحه ذلك شكلًا مختلفًا، خصوصًا مع التبديل الأبرز بنزول مصطفى شلبي في مركز الجناح الأيسر مع بداية الشوط الثاني، الذي هو الأفضل في مركز الجناح الأيسر في فريق الزمالك".

