نتائج مواجهات اليوم بأولى جولات دور الثمانية في دوري سيدات الطائرة
أسدل الستار قبل قليل، على منافسات اليوم الخميس في أولى جولات دور الثمانية لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .
وتمكن الأهلى من تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 3-0 وفاز سبورتنج على الصيد 3-0 و استطاع سموحة الفوز على الزهور بنتيجة 3-2 ونجح الزمالك في الفوز على نادى وادي دجلة 3-0 .
وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.
يذكر أن سيدات الأهلي قد توجن بلقب كأس سوبر الطائرة المحلي على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة بين الفريقين انتهت بنتيجة 3- 2 للأهلي.
ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.