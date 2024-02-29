الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدمياط

بوابة الوفد الإلكترونية

القي رجال قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن دمياط، من توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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أسفرت الحملات عن ضبط 7.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 6500 كيلو جرام لمخدر البانجو5500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، كما تم ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد محلى الصنع وطلقتين بحوزة 8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم تحرير محاضر للمتهمين والتحفظ علي المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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