بايدن: نحقق في واقعة قتل أبناء غزة بدوار النابلسي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات غذائية في غزة، وعبر عن اعتقاده بأن الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث سيعقد المحادثات، قال بايدن للصحفيين: "أعلم أن ذلك سيحدث".

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 104 فلسطينيين قتلوا وأصيب 280، بعد ما فتحت إسرائيل النار على أشخاص كانوا ينتظرون بالقرب من مدينة غزة الخميس للحصول على مساعدات. وقال أحد المستشفيات إنه سيقبل عشر جثث وعشرات المصابين.



وأردف بايدن قائلا وهو يغادر البيت الأبيض للقيام بجولة: "نتحقق من ذلك الآن.. هناك روايتان متناقضتان لما حدث. ليس لدي إجابة الآن".

وذكر أيضا أن وقف إطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول الاثنين، كما توقع في وقت سابق.

وأضاف "تحدثت هاتفيا مع الناس في المنطقة. ربما ليس بحلول الاثنين، لكنني متفائل".

وأبدى كل من إسرائيل وحركة حماس والوسطاء القطريين هذا الأسبوع حذرهم حيال التقدم المحرز للتوصل إلى هدنة في غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.