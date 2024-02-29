فتح منافذ بيع لمنتجات الطلاب.. ننشر توصيات مؤتمر جامعة طيبة لشباب التكنولوجيين

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، عن توصيات المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين 2024 T.T.U.C.Y.T، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، في ختام فعالياته التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، إذ يمثل المؤتمر فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، بمشاركة طلاب ووفود لأكثر من 40 جهة من جامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعاهد عليا وشركات وممثلي الصناعة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور حموده محمد دردير، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر أسفر عن 6 توصيات جاءت كالتالي:

- مشاركة طلاب الجامعة في المعارض المختلفة وإعداد ورش عمل ودورات تدريبية، نحو تحقيق الشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتقديم دورات تدريبية بالجامعة أثناء الإجازة الصيفية للطلاب وأصحاب المهن المتعلقة بتكنولوجيا التخصص في المجال السياحي والفندقي والصناعة والطاقة.

- العمل على تكامل جهود شركاء النجاح في تحقيق اهداف التنمية المستدامة نحو بيئة جامعية مستدامة، وخلق روح الابداع والابتكار من خلال تعزيز الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة، بإطلاق العنان لأفكارهم وابتكاراتهم.

- العمل على التدريب من أجل التوظيف وإعداد ملتقى توظيف سنوي بنهاية العام الجامعي، أثناء مناقشات مشاريع التخرج ودعوة المختصين في الصناعة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير برامج الجامعة المختلفة.

- فتح باب تسجيل الأفكار الابتكارية للطلاب ومنتسبي الجامعة بوحدة الملكية الفكرية بالجامعة وتأسيس حاضنة أعمال بجامعة طيبة التكنولوجية نحو دعم الشركات الناشئة بدعم من مركز رعاية الموهوبين والنوابغ ونادي ريادة الاعمال بالجامعة للحصول على الدعم اللازم من الجهات الداعمة.

- العمل على فتح منافذ بيع والتسويق لمنتجات الطلاب بالتعاون مع جهاز مدينة طيبة لخدمة المجتمع الأقصري، وإعداد خطة لجذب المستثمرين لتبني أفكار الطلاب.

- الاستعداد لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثالث في العام الجامعي 2024/2025 مع متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر في نسخته الثانية، وتشجيع المزيد من الطلاب للمشاركة في عملية التنظيم بالتعاون مع الصناعة وطلاب الجامعات المصرية والمشاركات المجتمعية من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين، شهد تنظيم 5 معارض لمنتجات الطلاب، و5 جلسات حوارية علمية تشمل 49 عرضا تقديميا لمشروعات الطلاب، و6 ورش عمل، و40 ملصقا، وماراثون جري، ومنتدى للتعليم التكنولوجي، كما تقدم للنسخة الثانية من المؤتمر 470 باحثا وطالبا.