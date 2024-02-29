نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة في شهر رمضان
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية في شهر رمضان لطلاب الثانوية العامة 2024.
وحذر الخبير التربوي من تغيير أوقات النوم والاستيقاظ فجأة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحًا أن ذلك يربك الطالب ويستنفد وقته.
وهنأ الخبير التربوي جميع الطلاب وأولياء الأمور بحلول شهر رمضان المبارك، موجها لهم نصائح لسهولة الاستذكار مع الصيام.
نصائح للطلاب خلال شهر رمضان
- التقليل قدر الإمكان من الدروس الخصوصية خلال شهر رمضان.
- استغلال الأوقات التى يتم فيها إلغاء بعض الدروس الخصوصية في المذاكرة والتحصيل.
- تنظيم الوقت بشكل فعال قبل بداية شهر رمضان والتدريب عليه، خاصة مواعيد النوم.
- الوعي بشكل جيد أن دافعية الطالب وطموحه للنجاح والتفوق تتغلب على أي صعوبات قد يواجهها في المذاكرة والتحصيل خلال شهر رمضان.
- وضع خطة للاستذكار اليومى على مدار شهر رمضان الكريم، والالتزام بها قدر الإمكان.
- استغلال الأوقات الذهبية للمذاكرة، وهي أوقات: بعد الفجر، وبعد الفطار بساعتين، وما قبل السحور، وقد تختلف الأوقات المناسبة لمذاكرة الطالب حسب ظروف كل طالب.
- تجريب الطالب المذاكرة في أوقات مختلفة من اليوم أثناء الأيام الأولى من شهر رمضان وتحديد أفضل الأوقات التى ركز فيها بشكل جيد وتثبيتها طوال الشهر.
- إذا تصادف وجود درس في توقيت ما يتعارض مع ما خطط له الطالب من استذكار يومي عليه تعويض ما فقده من مذاكرة.
- مراعاة استذكار الدروس السهلة أو حل التدريبات في فترات ما قبل الإفطار والتى يقل فيها التركيز ، وإرجاء مذاكرة الدروس الصعبة إلى تركيز إلى الأوقات الذهبية.
- مراجعة بعض الدروس التى سبق أن ذاكرها في أوقات الصيام، وعدم استذكار دروس جديدة وخاصة لو كانت تحتاج تركيز خاص.
- المذاكرة والتحصيل لأى درس جديد في نهار رمضان في أي وقت ما دام لديه القدرة على التركيز والاستيعاب والفهم.
- التوقف عن الاستذكار إذا ظهرت عليه علامات مثل: التعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز، الصداع، زغللة العين.
- عدم استهلاك الطالب وقته في مشاهدة البرامج والمسلسلآت التلفزيونية، بدون ضابط خلال شهر رمضان.
- عدم النظر إلى شهر رمضان باعتباره وقتا للراحة والاسترخاء بل هو وقت مناسب للعمل وبذل الجهد والتركيز والإنجاز في المذاكرة والنجاح.
- عدم الاستذكار في أماكن قريبة من المشتتات وخاصة أصوات التلفزيون.
- الابتعاد عن الإفراط في تناول الطعام سواء في الإفطار أو السحور حتى لا تحدث للطالب تخمة تقلل من كفائته الجسمية والذهنية بل يفضل توزيع أوقات تناول الطعام بشكل معتدل بعد الفطار.
- عدم تناول الأغذية والوجبات السريعة المشبعة بالدهون والمشروبات المصنعة بل لا بد من الاعتماد على الأغذية والمشروبات الطبيعية.