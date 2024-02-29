نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة في شهر رمضان

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، نصائح ذهبية في شهر رمضان لطلاب الثانوية العامة 2024.

وحذر الخبير التربوي من تغيير أوقات النوم والاستيقاظ فجأة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحًا أن ذلك يربك الطالب ويستنفد وقته.

وهنأ الخبير التربوي جميع الطلاب وأولياء الأمور بحلول شهر رمضان المبارك، موجها لهم نصائح لسهولة الاستذكار مع الصيام.

نصائح للطلاب خلال شهر رمضان