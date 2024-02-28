آخر فرصة لتقديم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا الخميس، الموافق 29 فبراير، للمدارس.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 إلى المدارس مع بقية الأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تسليم استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 ضرورة للغاية لأنه لا يمكن دخول الامتحانات دون تسليمها للمدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت تسليم أوراق التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفترة من يوم الأحد 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس إلى عدم السماح بقبول استمارات الثانوية العامة 2024 بعد المواعيد المحددة إلا بناء على أسباب مقبولة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس بمراجعة البيانات المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2024 للتأكد من صحتها.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بالتأكد من دقة بيانات اسم الطالب والمواد الذي سيؤدي بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والشعبة المقيد بها الطالب.

مواد الثانوية العامة 2024

وتشمل المواد الدراسية لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

كما تشمل مواد الشعبة العلمية (العلوم) في الثانوية العامة 2024: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) في الثانوية العامة 2024، يؤدون الامتحان في مواد: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية ، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية، والتربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

أوراق التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

كما تتضمن المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: ثلاث صور حديثة مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بالشعار.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيضًا: إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، فضلا عن 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ويتطلب التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة، فضلا عن إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.