الخميس 29 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الأهلي لخوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

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وتعد المباراة المنتظرة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة ومعه 9 نقاط حصدها من 5 مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة، في حين يانج أفريكانز فقد جمع 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم الجمعة، عند دقات الساعة السادسة بتوقيت القاهرة  على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي ويانج أفريكانز في 7 مواجهات سابقة، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 مباريات وخسر واحدة، فيما انتهى لقائين بالتعادل، آخرهما مباراة الجول الثانية من النسخة الجارية. 

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