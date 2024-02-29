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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي انتصاراته، بعد أن تغلب على فريق الجزيرة بنتيجة 96-78، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس ضمن مؤجلات دوري السوبر للمحترفين.

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أقيمت المباراة في تمام الثامنة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 96-78.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 28-16، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 55-26.

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قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 73-53، وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 96-78.
 

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