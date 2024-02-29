جوميز..الزمالك استحق الفوز على الداخلية

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة الداخلية اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة، ولم يكن هناك مساحات أمام لاعبي فريقه في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا:" كان علينا أن نخلق المزيد من الفرص في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كان أداء الفريق أسرع وصنعنا فرص للتهديف حتى سجلنا الهدف، وأبارك لفريق الداخلية على المستوى الذي قدمه في اللقاء".

وأعرب جوزيه جوميز عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط، موضحا أن الزمالك يستحق الفوز في لقاء اليوم، مشيراً إلى أنه في فترة تعرف على اللاعبين، وقام بمنح الجميع فرصة حتى يتعرف عليهم، مضيفا أنه كان يتمنى تسجيل أهداف مبكرة في لقاء اليوم لمنح فرصة لعدد أكبر من اللاعبين في اللقاء.

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه سيمنح الفرصة في لقاء سوار الغيني المقبل بالكونفدرالية لعدد أخر من اللاعبين للتعرف عليهم.

وأضاف جوميز :" الزمالك يضم حارسين على أعلى مستوى، والمنافسة بينها أمر صحي، والجميع يحارب من أجل حجز مكانه في التشكيل وكل هذا في مصلحة الفريق".

وتابع قائلا:" لا أفضل تعديل أماكن اللاعبين ومراكزهم في الملعب من أجل مصلحة الفريق، وأضاف أن ياسر حمد حصل على الفرصة في لقاء أبو سليم السابق في بطولة كأس الكونفدرالية، وعدم مشاركته في لقاء اليوم أمر عادي خاصة وأن الفريق يضم عدد كبير في كل المراكز".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.