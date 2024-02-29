أمريكا تعلق على قتل الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات في غزة (فيديو)

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في دوار النابلسي بقطاع غزة، عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات الغذائية.

وقالت، إنها تضغط على إسرائيل للحصول على تفسير لسقوط ضحايا فلسطينيين، أثناء توزيع مساعدات في غزة.

وأضافت أن عدد كبير جدا من الفلسطينيين سقطوا ضحايا الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة، مشددَا على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وتابعت: “الفلسطينيون تجمعوا حول شاحنات المساعدات، وسط مجاعة حقيقية، والوضع في قطاع غزة بائس بشكل لا يصدق، ولن ندعم العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، دون تنفيذ خطة لحماية 1.8 مليون فلسطيني”.

مجزرة أثناء استلام المساعدات الغذائية

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ضد الفلسطينيين، إذ فتحت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة فى الطريق الساحلى غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالى والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. راح ضحيتها ما يزيد عن 1150 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بعد أن باتوا ليلتهم بانتظار قافلة المساعدات للحصول على قوت أطفالهم وأسرهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.