الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يدين الاستهداف الوحشي للمدنيين الفلسطينيين في شارع الرشيد بقطاع غزة

البرلمان العربى
البرلمان العربى

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، في شارع الرشيد بقطاع غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ.

 

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي المخزي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ووصف البرلمان العربي، الجريمة بالمشينة واللا أخلاقية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في كافة المحافل الدولية للوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم ، ومحاسبة كيان الاحتلال ومثولة أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى يمارسه بحق الشعب الفلسطيني.
 

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