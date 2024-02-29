الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السفير جمال بيومي يكشف سلاح الفلسطينيين للفوز بالمعركة ضد الاحتلال (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أبدى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إعجابه بصمود الفلسطينيين أمام مجازر الاحتلال، مؤكدًا أن ما يفعله جيش الاحتلال داخل غزة إجرام ما بعده إجرام والمحاربون بلا شرف عسكري. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن صمود الفلسطينيين هو السلاح الذي سيفوز في النهاية، موضحًا أنه يتابع بكل إشفاق ما ينشر من صور يندي لها جبين الإنسانية حول جرائم الاحتلال في غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال آلة قتل بلا أخلاق، موضحًا أن أخلاق المحارب تشدد عليه أن يحارب محاربًا مثله وليس مواطنًا أعزل أو طفلا أو امرأة، متابعًا: “للأسف نحن في زمن الأكاذيب”.

وأشار إلى أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني محاصر حتى من المياه ومصادر الوقود.

ولفت إلى أن الضغوط التي تنفذها مصر مع بعض الدول لفتح المعابر، مؤكدًا أن مصر لم تدافع عن فلسطين منذ 48 فقط، بل منذ 2000 عام قبل الميلاد.

عدد شهداء غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ضد الفلسطينيين، إذ فتحت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة فى الطريق الساحلى غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالى والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية. 

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. راح ضحيتها ما يزيد عن 1150 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بعد أن باتوا ليلتهم بانتظار قافلة المساعدات للحصول على قوت أطفالهم وأسرهم. 

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.

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