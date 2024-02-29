السعودية تدين استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.



أكدت الوزارة رفض المملكة العربية السعودية القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة كما تجدد المملكة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.