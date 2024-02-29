النصر يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بالدوري السعودي

سقط فريق النصر في فخ التعادل على يد الحزم بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل تاليسكا هدف تقدم النصر من ضربة جزاء في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ونجح العالمي في فرض سيطرته على مجريات اللقاء وأهدر أكثر من فرصة أخرى.

كما شهد الشوط الأول تسجيل فريق الحزم هدفًا قرر الحكم إلغاءه بسبب التسلل، لينتهي نصف اللقاء الأول بتقدم العالمي بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وتسجيل الأهداف، حيث سجل كل منهما 3 أهداف أخرى لينتهي اللقاء بنتيجة 4-4، وسجل تاليسكا هاتريك تاريخي.

بدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: تيليس – لابورت – العمري - بوشل

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش - مونتيرو

الهجوم: النجعي – ساديو ماني - تاليسكا

كريستيانو رونالدو يتابع مباراة النصر والحزم من المدرجات

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مؤازرة فريق النصر خلال مواجهته اليوم ضد الحزم، وتواجد الأسطورة البرتغالية في المدرجات، حيث يغيب عن المباراة بسبب قرار الإيقاف الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 10 ألاف ريال بسبب تصرفه الغير أخلاقي تجاه جمهور الشباب في مباراة ديربي الرياض التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري.