كريستيانو رونالدو يتابع مباراة النصر والحزم من المدرجات

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مؤازرة فريق النصر خلال مواجهته اليوم ضد الحزم والتي تجمع بين الفريقين الآن على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت كاميرات الناقل الحصري للمباراة تواجد الأسطورة البرتغالية في المدرجات، والذي أصر على دعم الفريق رغم غيابه عن المباراة بسبب قرار الإيقاف الصادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 10 ألاف ريال بسبب تصرفه الغير أخلاقي تجاه جمهور الشباب في مباراة ديربي الرياض التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري.

تشكيلة النصر أمام الحزم.. ساديو ماني وتاليسكا في الهجوم

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة فريق النصر السعودي الأساسية لمواجهة الحزم في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: تيليس – لابورت – العمري - بوشل

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش - مونتيرو

الهجوم: النجعي – ساديو ماني - تاليسكا