جامعة كفرالشيخ تواجه الهجرة غير الشرعية في قرية الجزيرة الخضراء

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واصلت الجامعة تنظيم قوافلها المتنوعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة ، اليوم الخمبيس، إلى قرية الجزيرة الخضراء والقرى التابعة بمركز مطوبس، قافلة نوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و قافلة طبية شاملة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأشرف على القطاع الطبي الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، بإشراف تنفيذي لمدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حمادة ، ومحمد صلاح عمار مدير ادارة متابعة المشروعات.

وشارك في القافلة الطبية أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض ، حيث تم توفيع الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1045 حالة من أبناء قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس من قسم الإعلام والتربية الفنية بكلية التربية النوعية وقسم الاجتماع بكلية الآداب وكلية الثروة السمكية والمصايد .

وتضمنت القافلة ندوات تثقيفية للتوعوية ، ودارت الندوات حول الهجرة غير الشرعية والاضرار التى تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية.

وتم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية مثل صناعة الجلود وطباعة المنسوجات وانتاج الحلي والاكسسوارات وتم التدريب والتعرف على انواع الاقمشة والتقنيات المستخدمة فى صناعة الملابس وذلك بهدف التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الاسر الاكثر احتياجا وزيادة دخل الاسرة المصرية والحفاظ على كيانها.

ونفذت القافلة أيضا ورشة عمل خاصة بتنمية الثروة السمكية، والهدف من مزارع الأسماك ومعرفة المكونات الرئيسية لتغذيتها ومعرفة كمية العناصر الغذائية المطلوبة للأسماك المستزرعة. و طرق التغذية المختلفة والعوامل التي تؤثر عليها.