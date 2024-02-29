ارتفاع المؤشرات الرئيسية بسوق الأسهم الأميركية في بداية التداولات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية في بداية التداولات، الخميس، إذ جاء مقياس التضخم الرئيسي متماشيا مع التقديرات، مما زاد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.





وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.8 بالمئة في يناير الماضي، بشكل يتفق مع التوقعات.

وكان المؤشر قد تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 % في نوفمبر.

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 64.73 نقطة، أو 0.17 %، عند الفتح إلى 39013.75 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بما يصل إلى 15.60 نقطة، أو 0.31 %، إلى 5085.36 نقطة.

كما سعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 111.60 نقطة أو بنسبة 0.70 % إلى 16059.34 نقطة عند الفتح.