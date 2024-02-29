مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 29-2-2024، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 19.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12630.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 548 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وتكافل الراجحي، وساسكو، وتوبي، وأيان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بترو رابغ، والباحة، وكابلات الرياض، وعطاء، وحواني إخواني فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.91% و8.01%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وأديس، وشمس، والتصنيع، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أديس، وأكوا باور، والتصنيع، وأفالون فارما، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 110.79 نقاط، ليقفل عند مستوى 26402.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

البورصة المصرية تربح 11.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 11.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.999.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 28964 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7306 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10239 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 267 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 4.8 مليار جنيه.