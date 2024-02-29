شيكابالا يتابع لقاء الزمالك والداخليه من المدرجات

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة الداخلية في مسابقة الدوري في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة.

وكان " شيكابالا" خرج من قائمة فريق الزمالك لخوض لقاء الداخلية بسبب معاناته من إصابة في القدم، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحته من لقاء اليوم.

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.