أهلي 2007 يتفوق على الزمالك بدوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه الزمالك 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.



بدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - أحمد الشيخ - محمد عبد الفتاح «تاحا» - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد هيثم.

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين الفريقين، ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة، وعقب الهدف تدارك الأهلي الأمور وشكل ضغطًا كبيرًا على وسط ملعب ودفاع الزمالك، وتمكن من الرد سريعًا بهدف جاء عن طريق ياسين عاطف برأسية رائعة في الدقيقة 13، بعد متابعته عرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

استمر التعادل بين الفريقين خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني أجرى أسامة زكي التبديل الأول بمشاركة حازم عاشور بدلًا من زيدان ناجح.

وشارك أيضًا مصطفى بهجت بدلًا من محمد هيثم، ومحمد رأفت بدلًا من كريم عمرو، وعصام أحمد بدلًا من ياسين عاطف.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٦٦، وأهدر الأهلي عدة فرص محققة، وكثف الضغط الهجومي بعد تأخره في النتيجة، لينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق إياد مدحت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة حرة مباشرة تهادت أمامه ليودعها في الشباك، وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2 - 2 ويتجه لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي كل من تاحا ومحمد عاطف ومصطفى بهجت وحازم عاشور وأهدر محمد السيد، فيما تألق حارس المرمى إياد تامر وتصدى لركلتين من لاعبي الزمالك، ليفوز الأهلي بنتيحة 4 - 3.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 60 نقطة، من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 3 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 45 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

وصعدت 10 فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك، الإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.