الصيد يفوز على 6 اكتوبر فى بطولة الممتاز ( أ ) رجال للكرة الطائرة

حقق فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادي الصيد الفوز على نظيره 6 اكتور بنتيجة 3 / صفر في المباراة التى جمعتهما علي الصاله المغطاة بمونديال (ايسترن كومبني)، .فى بطولة الممتاز أ رجال للكرة الطائرة



مثل الصيد اللاعبين، احمد عبدالعزيز، عبدالرحمن فايد، باسل محمود، على السمسار، احمد عرفان، ابراهيم عبدالعزيز، يوسف اشرف، احمد شريف، على فايد، محمد خالد، عمر فايد، عبدالرحمن مصطفى، احمد مجدى، عمر وليد، محمد اشرف، مازن ماجد، حازم محم،د يوسف المنشاوى، عمر خشبة، عبدالله شهاب ، احمد عمرو.



الجهاز الفني والاداري:

محمود فؤاد رئيس جهاز الكرة الطائرة، وليد عبدالحميد مدرب عام، هشام عبدالله ومحمود مجاهد مدربا الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإدارى، يوسف خالد محلل تفنى، دكتور احمد زكريا طبيب الفريق، يوسف جو مدرب الاحمال، مسعد جمعة خدمات معاونة.