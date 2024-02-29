ضبط 42 قضية سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (42) قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية-20 بندقية خرطوش - 33 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم "لـ 37 منهم معلومات جنائية), وذلك في حملة أمنية بأسيوط.

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كما تم ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,190 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,350 كيلو جرام لمخدر الشابو - كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (18 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية")، وتم تنفيذ (539) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

وشملت قائمة الاتهامات أيضاً أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.

بالإضافة لكونه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).