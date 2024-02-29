الذهب مستقر والأنظار تترقب تقريرا للتضخم في أميركا

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في وقت يحجم فيه المتعاملون عن اتخاذ أي مواقف جديدة قبيل نشر بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم قد تقدم المزيد من المؤشرات عن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2045.00 دولارا.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية على أساس شهري حتى الآن، بعد أن سجلت انخفاضا 1.2 بالمئة في يناير.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي، عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. وقال مسؤولون من المركزي الأميركي هذا الأسبوع إنه لا يزال هناك طريق يتعين المضي فيه للوصول بالتضخم للمستهدف عند اثنين بالمئة لكن الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة والذي من المرجح أن يكون في وقت لاحق من هذا العام.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد. وقفز مؤشر الدولار 0.6 بالمئة وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس منذ بداية فبراير وحتى الآن.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، فيما يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 882.51 دولار وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 935.93 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3406 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2554 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 1987 جنيهًا.

الجنيه الذهب 23840 جنيهًا.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في توقف مسار أسعار الفائدة.