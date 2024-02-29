آخر تطورات أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 29-2-2024، وذلك بعد تراجع بحوالي 70 جنيها خلال آخر 24 ساعة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2880 جنيها، وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3406 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2880 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2554 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 1987 جنيهًا.

الجنيه الذهب 23840 جنيهًا.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في توقف مسار أسعار الفائدة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليتداول السعر حول المستوى 2035 دولار للأونصة وقت نشر تحليل جولد بيليون، بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.2%، لتستمر التداولات تحت المستوى 2040 دولار للأونصة الذي يحد من مكاسب الذهب مؤخراً.

التداولات المحدودة خلال جلسة اليوم تأتي في ظل عدم رغبة المستثمرين في التداول على اتجاه محدد للذهب قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي خلال شهر يناير إلى المستوى 2.4% من القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.9%.

في حال جاءت قراءة المؤشر مرتفعة بأعلى من التوقعات سيعني هذا استمرار التضخم متماسك بشكل يزيد من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وسيكون لهذا تأثر سلبي مباشر على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من الفائدة المنخفضة.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، فيما يقلل صعود عوائد السندات من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.53 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 882.51 دولار وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 935.93 دولار.