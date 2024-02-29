زلزال «رأس الحكمة» يضرب الذهب على المدى القصير.. فماذا عن البعيد؟

ضخ السيولة الدولارية المعلنة يهبط بالجرام ٢١ نحو ٢٠٠٠ جنيه

قديما قالوا الذهب زينة وخزينة والآن بعد أن خسر الذهب ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه خلال أسبوع واحد فقط من قيمته.. هل يفقد المعدن النفيس بريقه وقيمته؟ .هل يكتفى بكونه زينة فقط؟, والمتابع لسوق الذهب يرى أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا مخيفًا خلال الأسبوع الماضي .تراجع سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى ٣٠٠٠ جنيه بعد ان تجاوز ٤ آلاف جنيه. الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لحائزى الذهب، والسؤال هل الذهب لم يعد استثمارا آمنا؟ هل التراجع السعرى تراجع وقتى متأثرًا بالحديث عن صفقة رأس الحكمة؟ أم أنه سوف يواصل التراجع؟.

فخلال ٦ ساعات فقط تراجعت أسعار الذهب لمعدلات غير متوقعة إذ خسر جرام الذهب عيار ٢١ أكثر من ٥٠٠ جنيه من قيمته ليصل إلى ٣٥٠٠ جنيه والأكثر من هذا أنه واصل التراجع حتى خسر ما يقرب من ٣٠% من قيمته خلال بضعة أيام من الإعلان عن مشروع رأس الحكمة بين مصر والامارات والتى تصل إجمالى استثماراتها إلى 35 مليار دولار

استبشر القاصى والدانى بالمشروع والبعض اعتبره بمثابة طوق النجاة من الأزمة الدولارية الطاحنة التى أثرت على جميع قطاعات الدولة والبعض الاخر يرى أنها مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس.

ولمن لا يعرف فإنه وفقا للاتفاق المعلن ستحصل مصر على 15 مليار دولار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليارات دولار سيولة نقدية و5 مليارات دولار تنازلاً عن جزء من ودائع الامارات فى البنك المركزى المصرى.

الجزء الثانى بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.

والسؤال الذى يطرح نفسه ما هو مصير الذهب على المدى البعيد؟

مؤسسة جولدمان ساكس المالية اصدرت تقريرا عن تأثير التدفقات من العملات الأجنبية مؤكدا انها ستوفر للبنك المركزى المصرى سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، مع توقعات بتخفيض سعر الصرف الرسمى.

دفعت هذه الأخبار سعر الذهب إلى الانخفاض الملحوظ.

سعيد إمبابى خبير الذهب ورئيس إحدى منصات تداول الذهب عبر الانترنت له وجهة نظر مختلفة إذ أكد أن توقعات سوق الذهب على المدى البعيد تتوقف على طريقة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. هل ضخ السيولة الدولارية تتم بنفس المعدلات المعلنة؟ وهل البنوك سوف تستطيع توفير العملة الصعبة للمستوردين فى أى وقت؟ وهل حد القروض الائتمانية سوف يرتفع؟ كل هذه التساؤلات لابد من الإجابة عليها حتى نستطيع تحديد مسار الذهب فى الفترة القادمة ولا شك أن صفقة رأس الحكمة فرصة لالتقاط الانفاس لا بد من استغلالها خير استغلال. وعلى جانب آخر لا بد من السعر والإصرار على وقف حرب غزة لأن التوترات السياسية تنعكس على السوق المصرى بشكل سلبى بالإضافة إلى المجازر الصهيونية التى يجب أن نتصدى لها جميعا.

وأضاف «إمبابى» فى حديثه لـ«الوفد» أن مفتاح السر فى زيادة فرص التصدير للخارج وزيادة الحصيلة الدولارية هو الإنتاج، لو لم يكن هناك إجراءات جادة لزيادة معدلات الإنتاج سوف يبتلع السوق المصرى اى حصيلة دولارية بتم ضخها.

وضع امبابى عدة سيناريوهات لمصير الذهب خلال الفترة القادمة، الأول فى حالة ضخ السيولة الدولارية كما تم الإعلان عنها وزيادة معدلات الإنتاج هنا سيعود جرام الذهب إلى ٢٠٠٠ جنيه.

أما السيناريو الثانى فهو عدم ضخ السيولة الدولارية بالشكل المعلن وهنا سوف تتوحش أسعار الذهب وتصل لمعدلات لم نعرف مداها بسبب فقدان ثقة العملاء فى الحكومة للأبد.

لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضى، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيه، أضاف أن صفقة رأس الحكمة على كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصرى لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.