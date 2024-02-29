مسؤول أممي يعلن صدمته من التقارير عن القتل والإصابات أثناء نقل إمدادات غزة

أكد مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنه يشعر بالصدمة من التقارير عن القتل والإصابات أثناء نقل إمدادات غرب غزة.

وشدد على أنّ الحياة بغزة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الاحتلال يبرر جريمة قصف دوار النابلسي

وفي سياق آخر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعقيبا على حادثة دوار النابلسي في غزة، إنه "يجب إعطاء الدعم الكامل لجنودنا الذين تصرفوا بطريقة ممتازة أمام جموع الغزيين الذين حاولوا المس بهم"

ودانت الرئاسة الفلسطينية، "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات".

وأفادت مصادر حركة حماس، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جنوب غربي مدينة غزة جراء اعتداء إسرائيلي.

وروى أحد المصابين لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل ما حدث خلال القصف الإسرائيلي على دوار النابلسي، مؤكدا أن عشرات المدنيين كانوا بانتظار وصول مساعدات قبل وقوع القصف الإسرائيلي.

وقال المصاب: "تم إخبارنا أن موعد وصول الطحين سيكون في تمام الساعة الرابعة، وأثناء انتظارنا مرت دبابة إسرائيلية فقمنا بالتراجع للخلف".

وأضاف: "تراجعنا بشكل كامل نحو منطقة المينا، وعندها بدأت طائرة بالقصف علينا، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى".