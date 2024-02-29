الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشاهد توثق لحظة خروج لواء المظليين الإسرائيلي من غزة... فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

غادر "لواء المظليين" في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة 3 أشهر في خان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى.

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وتناقلت مشاهد لجنود لواء المظليين وهم يخرجون من غزة، بعد أن قضوا ثلاثة أشهر، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من قطاع غزة ويستبدله بلواء "بيسلماخ"

ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في خان يونس جنوبي غزة ودمرت ما وصفها البنية التحتية هناك.
 

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