أمريكا: القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية في غزة حادث خطير

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل سكان في غزة خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



وأكد البيت الأبيض أن القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية الذي وردت وردت تقارير عنه في غزة يعد حادثا خطيرا.

انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية بغزة

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، عن انطلاق عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية المصرية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقالت وزارة الدفاع الإمارتية في حسابها على موقع "إكس": "تأتي عملية طيور الخير ضمن إطار عملية الفارس الشهم اللإنسانية 3 والتي انطلقت في الخامس من نوفمبر 2023 بناء على أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت: "تجسد عملية طيور الخير التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.