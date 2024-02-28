الكرملين: روسيا لا تشكل تهديدا لأي دولة لا تهددها

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا لا تشكل أي تهديد للدول التي لا تشكل تهديدا لها، مشيرة إلى أن مخاوف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بهذا الشأن، لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريح لأوربان بهذا الشأن - "نحن لا نتفق مع السيد أوربان في كل شيء، وروسيا لا تشكل أي تهديد أو خطر على أي دولة ليست معادية لها".

وأضاف: "نحن لا نهدد أي دولة تحاول أن تصبح مناهضة لنا، وبالتالي فإن المخاوف في هذا الصدد لا تستند إلى أي أساس"، مشددا على أن بلاده تسعى إلى ضمان الأمن لنفسها ولأبنائها.

وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن بلاده تريد تجنب أن تكون لها حدود مشتركة مع روسيا مرة أخرى، مضيفا: "كانت لنا تجارب سيئة في الماضي مع روسيا.. وأحد أهم أسس الأمن القومي لنا هي أن يكون هناك كيان يفصل بيننا وبين روسيا.. نحن نساعد أوكرانيا أيضا من منطلق مصلحتنا الوطنية".

ومن ناحية أخري، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لدولة مالي على شكل مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم تسليم مالي 50 ألف طن من القمح خلال 2023، و25 ألف طن في يناير الماضي، و25 ألف طن من الأسمدة في ديسمبر الماضي، وفي يناير من هذا العام أيضا تم تزويد مالي بـ17 ألف طن من الوقود.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، في روسيا اليوم، "ناقشنا احتياجات مالي من المساعدات الإنسانية، ونحن سنواصل بالتأكيد تقديم هذه المساعدة.