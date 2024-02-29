وزير الصحة يؤكد توفير أطقم طبية متخصصة لتقديم الدعم الصحي لمصابي غزة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آخر مستجدات تقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة.

وأكد وزير الصحة والسكان أنه في سبيل تقديم الدعم الطبي على النحو الأمثل لمصابي قطاع غزة، تم استقبال نحو 1.043 حافلة، بإجمالي عدد 44 ألفا و65 حالة مُصابة، من بينها 10 آلاف و730 طفلًا، وقد تم تطعيم هؤلاء الأطفال ضد شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألماني، والنكاف.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه يتم توفير أطقم طبية متخصصة في مختلف المجالات؛ لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع، ومن ذلك تخصصات: الرمد وجراحات العيون، والرعاية المركزة، والأنف والأذن والحنجرة، والتخدير، وجراحات العظام والتجميل والأوعية الدموية والأعصاب وكذا الجراحة العامة، بالإضافة إلى الدعم النفسي.

و أوضح الوزير أنه يتم استقبال ما بين 40 إلى 50 مصابًا يوميًا، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم استقبالها تتوزع على نحو 85 مستشفى. وقد تم إجراء نحو 1562 عملية جراحية للمصابين. هذا بالإضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج، وقد بلغت 1366 حالة.

وأضاف وزير الصحة والسكان أيضًا أنه تم تحويل نحو 227 حالة أورام، من بين المصابين الذين تم استقبالهم، إلى مستشفى 57357 ومستشفى أورام برج العرب.