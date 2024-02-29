الوحدة والتعاون.. 4 أهداف وتعادل إيجابي في شوط أول مثير

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الوحدة والتعاون الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

سجل أوديون إيغالو هدف تقدم الوحدة في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم تعادل التعاون بهدف موسى بارو في الدقيقة 28 ليعيد فريقه إلى المباراة مرة أخرى.

وفي الدقيقة 36 سجل فصل فجر هدف التقدم من جديد لفريق الوحدة قبل أن يتمكن اللاعب ماتيوس دوس سانتوس من إدراك هدف التعادل للتعاون مرة أخرى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

موقف الوحدة والتعاون قبل المباراة :

ويحتل فريق التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز التاسع برصيد 26 نقطة.