موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو لمواجهة مرتقبة مساء اليوم الخميس، أمام نظيره فريق الحزم، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مباريات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة بين فريقي النصر والحزم عبر قناة SSC 1HD ومن المنتظر أن يعلق الثنائي، مدحت شلبي ومشاري القرني، على أحداث المباراة التي ستجمع بين النصر والحزم الليلة بالدوري السعودي.

ترتيب النصر والحزم بجدول الدوري السعودي

يدخل فريق النصر إلى المباراة أمام الحزم محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، فاز في 17 وتعادل في مواجهة، وخسر 3.

بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، وفي جعبته 14 نقطة من 21 مباراة، حقق الفوز في مواجهتين وتعادل بـ8 لقاءات، وخسر 11 مرة.