موعد مباراة الرائد والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق الرائد السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، ضد نظيره نادي الفيحاء، في الجولة الـ 22 من منافسات دوري روشن السعودي المحترفين موسم 2023-2024، ويحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

موعد مباراة الرائد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مباراة الرائد ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة مساء بتوقيت الإمارات.

وتنقل أحداث مباراة الرائد ضد الفيحاء عبر قناة SSC 1 السعودية الرياضية، أسندت شبكة قنوات SSC 1 السعودية مهمة التعليق على احداث الرائد ضد الفيحاء للمعلق فهد العنزي.

يحتل نادي الرائد المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، بينما يأتي نادي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي المحترفين موسم 2023-2024.