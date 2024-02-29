الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 29-2-2024، بقيادة مكاسب أسهم المواد بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.2 بالمئة.

وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة. من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم.

وتوقعت شركة سي آر إتش في المملكة المتحدة نمو الأرباح الأساسية في عام 2024 بعد تجاوز هدف الأرباح لعام 2023. وتصدرت شركة إنتاج مواد البناء المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 5.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم بايرسدورف بنسبة 3.8 بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمستحضرات نيفيا تباطؤ نمو المبيعات العضوية في عام 2024، بعد زيادة المبيعات العضوية بنسبة 10.8 بالمئة في العام الماضي.

وهوت أسهم شركة أيكسترون الألمانية لصناعة معدات الرقائق 17.2 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 على الرغم من توقعات بمزيد من نمو الإيرادات في عام 2024.

البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 28964.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر فبراير- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 7306.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 35227.50 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 6624.97 نقطة.