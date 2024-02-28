البورصة تتحول إلى الخسائر في ختام جلسة تعاملات اليوم وتتكبد41 مليار جنيه

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية قادها المصريين والعرب.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 41 مليار جنيه، مقابل أرباح بالجلسة الصباحية وصلت إلى 19 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.988.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوي 28876 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى7289 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 10216 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 366 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات 6.6 مليار جنيه.