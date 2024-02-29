سقوط سارق أحد مساجد الأقصر في قبضة الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة طاولة حديدية خاصة بأحد المساجد، كائن بدائرة قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر.

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر ببيعه الطاولة المشار إليها لدى(تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه والطاولة المستولى عليها داخل مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وتضمن نص الحكم مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وأحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكد ضابط الواقعة على أنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.

وأسفر تفتتيشه عن العثور أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.

كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.